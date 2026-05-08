В мэрии отчитались о работах по благоустройству в Рязани

В Рязани продолжили работы по благоустройству: специалисты приводят в порядок общественные пространства и обновляют дорожную инфраструктуру. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники управления по делам территорий подмели тропинки в скверах «Дом творчества», «Дубовая роща» и имени маршала С. С. Бирюзова, а также в парке Советско‑Польского братства по оружию и на Лыбедском бульваре. Кроме того, собрали мусор в Нижнем городском парке, на Лыбедском бульваре, в скверах «Дубовая роща», «Бабушкина радость», «Читающий», «Княжье поле», на площади Ленина, Семчинской аллее и у памятника Ф. А. Полетаеву. Лавочки на Лыбедском бульваре, на площади перед МКЦ, в парке Железнодорожников и в Верхнем городском парке покрасили.

В Рязани продолжили работы по благоустройству: специалисты приводят в порядок общественные пространства и обновляют дорожную инфраструктуру. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники управления по делам территорий подмели тропинки в скверах «Дом творчества», «Дубовая роща» и имени маршала С. С. Бирюзова, а также в парке Советско‑Польского братства по оружию и на Лыбедском бульваре.

Кроме того, собрали мусор в Нижнем городском парке, на Лыбедском бульваре, в скверах «Дубовая роща», «Бабушкина радость», «Читающий», «Княжье поле», на площади Ленина, Семчинской аллее и у памятника Ф. А. Полетаеву.

Лавочки на Лыбедском бульваре, площади перед МКЦ, в парке Железнодорожников и Верхнем городском парке покрасили.

Также скосили траву на Лыбедском бульваре, у памятника жителям посёлка Никуличи и у памятника Ф. А. Полетаеву. Дороги и тротуары на Первомайском проспекте, улице Халтурина и на площади Победы помыли и привели в порядок.

Кроме того, в городе начался сезон озеленения — специалисты высаживают цветы и кустарники на центральных бульварах, в парках и скверах.

Отмечается, что дирекция благоустройства ежедневно подметает и моет дороги и тротуары.

Параллельно продолжается ямочный ремонт дорог областного центра. На текущей неделе бригады выполнили работы на улицах Спортивной, Татарской, Вокзальной, Горького, Княжье поле, на площади Димитрова и Восточной окружной дороге.

Кроме того, провели ремонт картами на улицах Зубковой, Соборной, Костычева, Островского, Каширина и Интернациональной. В планах — приступить к заделке выбоин на улице Бирюзова, Дашковской ярмарке и на улице Полевой (в районе Шереметьево‑Песочня).