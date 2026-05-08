В Касимове опубликовали график отключения горячей воды

МКП «Касимовсервис» опубликовало график остановки котельных и ЦТП на профилактический ремонт. Отключения горячего водоснабжения пройдут по следующему графику: в поселке Фабрика воду отключат с 12 по 25 мая., на улице Ленина — с 25 мая по 7 июня, на улице Советской (КСК) с 8 по 21 июня, на улице 50 лет СССР с 22 июня по 5 июля, на улице Северная Сиверка с 13 по 26 июля, а в микрорайоне Приокский — с 27 июля по 9 августа.