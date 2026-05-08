В Гвардейском сквере Рязани высадили более 90 деревьев

В Гвардейском сквере Рязани провели акцию по озеленению, приуроченную к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая здесь высадили более 90 многолетних растений, среди которых туя, спирея, чубушник, сирень, ива и гортензия. В мероприятии приняли участие представители городской и региональной власти, общественных организаций, а также студенты и курсанты.

Отмечается, что благоустройство сквера продолжится: планируется расширение детской площадки, установка игровых элементов, а также монтаж камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город».