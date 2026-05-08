В Госдуме рассказали, почему Киев игнорирует предупреждения Минобороны России

Западные страны продолжают оказывать давление на Украину, подталкивая ее к нарушениям перемирия в зоне СВО 8-9 мая, а также к срыву празднования Дня Победы в Москве. Об этом в заявил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По словам Колесника, западные государства не верят в возможность нанесения обещанного удара по центру Киева в случае провокаций во время парада. Он отметил, что Украина больше не является самостоятельным государством и управляется с Запада, что делает завершение конфликта невыгодным для западных стран. Парламентарий добавил, что любые попытки перемирия жестко пресекаются коллективным Западом, который дает указания украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать массированные удары по России.

Колесник также напомнил, что Минобороны и МИД России неоднократно предупреждали Украину и Европу о возможных последствиях в случае провокаций на 9 мая.