В Городской поликлинике № 2 открылся кабинет экспресс‑диагностики

В стоматологическом отделении Городской поликлиники № 2 начал работу новый кабинет экспресс‑диагностики. Идея кабинета в том, чтобы совместить лечение или профилактический осмотр зубов с проверкой общего состояния организма. В кабинете экспресс‑диагностики доступны экспресс‑анализ уровня глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, оценка состояния лёгких, другие важные исследования для комплексной оценки здоровья. Особое преимущество кабинета — современное оборудование. Среди ключевых приборов — кардиовизор, который позволяет оперативно оценить состояние сердечно‑сосудистой системы. Устройство проводит компьютерный анализ работы сердца и помогает выявить потенциальные риски на самых ранних стадиях. Высокая точность и скорость исследования гарантируют, что пациент получит значимые данные о здоровье всего за несколько минут.

