В ФАС обвинили Дымовское колбасное производство в недобросовестной конкуренции
После регистрации бренда «Праздничная» компания запрещала использовать это название другим производителям, хотя те продавали такую колбасу и раньше. Ведомство выдало предписание и проконтролирует его исполнение.
В ФАС признали, что «Дымовское колбасное производство» нечестно конкурировало. Об этом сообщило издание «Известия».
