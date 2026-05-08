В честь Дня Победы РНПК и музтеатр представили концертную программу «Память, ставшая песней»

В честь 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав НК «Роснефть») с Рязанским областным музыкальным театром провела концертную программу «Память, ставшая песней». Мероприятие посетили ветераны войны и труженики тыла, члены Совета ветеранов Рязани, а также учащиеся школы № 47.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды АО «РНПК» Андрей Ушаков выступил с приветственным словом и отметил, что День Победы — это символ сохранения исторической правды о воинской славе и единстве великого народа, освободившего мир от нацизма высокой ценой.

«В рядах Красной Армии и партизанских отрядах сражались представители всех народов СССР. Русский и татарин, белорус и казах, грузин и узбек объединились перед лицом общей угрозы и встали на защиту Родины. Это было проявлением массового патриотизма и боевого содружества. Сегодня в Год единства народов России эти ценности звучат современно, фундаментально и остаются неизменными для нашей страны. Любовь к Отечеству и стремление служить ему — это то, что нас объединяет и делает сильнее. Мы с вами должны чтить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и передавать память нашей молодежи. Иначе нельзя», — заявил Андрей Ушаков.

К собравшимся также обратились префект Железнодорожного района Рязани Олег Морозов и председатель Рязанского городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий. Они вручили награды активным членам совета ветеранов — за вклад в патриотическое воспитание молодежи, участие в ветеранском движении и активную жизненную позицию.

«К сожалению, в Рязани осталось всего 25 участников Великой Отечественной войны. Сегодня мы как никогда рады тому, что День Победы возобновился у нас с такой мощной силой, что и молодежь, и пожилые празднуют этот день и радуются тому, что эта победа досталась нам нашими предками, традиции которых мы обязаны сохранить», — сказал Валерий Конопацкий.

В зале прозвучали всеми любимые песни военных и послевоенных лет: «Довоенный вальс», «Спи, ночь в июле только шесть часов», «Пора в путь-дорогу», «Несокрушимая и легендарная», «Довоюй, родной», «Смуглянка», «День Победы» и многие другие. Их исполнили солисты и артисты хора в сопровождении оркестра под управлением дирижёра Сергея Кисса. Дополнили музыкальную программу танцевальные номера в исполнении артистов балета.

Нефтяники в этом году традиционно участвуют в программе празднования Дня Победы и проводят серию акций. Она направленна на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и патриотическое воспитание молодежи.

Сотрудники РНПК поучаствовали в международной акции «Диктант Победы» и написали диктант, за основу которого взяли фрагмент из книги, написанной журналистами о рязанцах, защищавших Брестскую крепость.

В рамках акции «Сад памяти» работники РНПК и Рязаньнефтепродукта вместе с общественниками озеленили сквер у областного музыкального театра и высадили Аллею Славы.

Накануне 9 Мая на площадках завода традиционно поднимут флаги Победы в честь фронтовиков.