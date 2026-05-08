В центре Рязани восстановили электроснабжение после аварии

В Рязани восстановили подачу электроэнергии после аварийного отключения. Об этом сообщили городские службы. В 16:40 из-за повреждения кабельной линии 6 кВ без света остались жители улиц Затинной, Свободы, Грибоедова и Фурманова. В 17:42 аварийная бригада завершила восстановительные работы и вернула электроснабжение потребителям.