Умер бывший корреспондент программы «Время» Владимир Федоров

На 89-м году жизни умер журналист и бывший корреспондент программы «Время» Владимир Федоров. Об этом сообщили в Союзе журналистов России. За время работы журналист снял около 20 документальных фильмов. В 1997 году стал финалистом премии ТЭФИ в номинации «Лучший репортер» за работу в Воронежском корпункте. С 2010 по 2015 год Федоров занимал должность шеф-редактора службы документальных фильмов телеканала «Россия 1».

Федоров окончил факультет журналистики Уральского государственного университета и более 50 лет работал в системе советского и российского телевидения. Он трудился на Всесоюзном радио, Центральном телевидении, ОРТ, Первом канале и в телекомпании «Останкино».

35 лет Владимир Федоров проработал в программе «Время», а также возглавлял корпункты в Киргизии. Он был удостоен звания «Заслуженный журналист Киргизской ССР».

За время работы журналист снял около 20 документальных фильмов. В 1997 году стал финалистом премии ТЭФИ в номинации «Лучший репортер» за работу в Воронежском корпункте.

С 2010 по 2015 год Федоров занимал должность шеф-редактора службы документальных фильмов телеканала «Россия 1».

Прощание с журналистом пройдет 11 мая в Николо-Архангельском крематории в Москве.

Фото: Евгений Петрийчук/ ТАСС.