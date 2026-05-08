УК обязали провести ремонт подъездов и фасадов домов на нескольких улицах Рязани

Управляющая организация ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» получила предписание провести ремонт кирпичной кладки лоджии и устранить отслоение рулонного покрытия от парапета в квартире дома № 1/5 на улице Комбайновая. Кроме того, МП «Водоканал города Рязани» предписано восстановить работоспособность наружных сетей водоотведения в доме № 31 на улице Белякова. Также управляющей организации ООО УО «КОМБАЙНБЫТ — СЕРВИС» поручено осушить подвальное помещение указанного дома. А УК ООО «РГО» должна выполнить текущий ремонт подъезда и удалить надписи с фасада дома № 72/2 на улице Есенина.

В Рязани в ходе инспекционных визитов управляющих организаций выданы предписания на выполнение необходимых ремонтных работ в нескольких многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции.

Управляющая организация ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» получила предписание провести ремонт кирпичной кладки лоджии и устранить отслоение рулонного покрытия от парапета в квартире дома № 1/5 на улице Комбайновая.

Кроме того, МП «Водоканал города Рязани» предписано восстановить работоспособность наружных сетей водоотведения в доме № 31 на улице Белякова. Также управляющей организации ООО УО «КОМБАЙНБЫТ — СЕРВИС» поручено осушить подвальное помещение указанного дома.

А УК ООО «РГО» должна выполнить текущий ремонт подъезда и удалить надписи с фасада дома № 72/2 на улице Есенина.

Фото: Госжилинспекция Рязанской области.