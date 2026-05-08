У двух рязанцев обнаружили смертельное заболевание во время профосмотра

Два случая онкологических заболеваний на ранних стадиях выявили в Центре здоровья и медицинской профилактики ОКБ в период с 17 марта по 5 мая. Рязанцев отправили на госпитализацию. Отмечается, что один из пациентов последние три года не наблюдался у врача. Во время профилактического осмотра у 50-летнего мужчины впервые выявили онкологическое заболевание. «Благодаря этому обращению удалось взять болезнь под контроль, а пациенту подробно разъяснили дальнейшие шаги по сохранению здоровья», — говорится в сообщении.

