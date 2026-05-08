Суд Рязани взыскал 150 тысяч рублей с владельца укусившей женщину собаки

В Советском районном суде Рязани завершилось рассмотрение дела о взыскании морального вреда, причиненного укусом собаки. Решение вступило в силу 1 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе суда.
Истцом выступила жительница Рязани, которая в конце ноября 2024 года подверглась нападению собаки, принадлежащей ответчику. В результате инцидента женщина получила серьезные телесные повреждения, включая раны на левом плече и ссадины в подмышечной области. Она была вынуждена обратиться за медицинской помощью в ГБУ РО «ОКБ», где ей провели первичную хирургическую обработку раны и наложили швы.
Установлено, что пострадавшей причинены сильная боль и нравственные переживания, что дало основание для взыскания морального вреда. Согласно законодательству, владельцы домашних животных несут ответственность за их содержание и обязаны обеспечивать безопасность окружающих.
Суд удовлетворил исковые требования частично, назначив ответчику выплату компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также возмещение судебных расходов в размере 70 тысяч рублей и госпошлины в размере 3 тысяч рублей. При определении размера компенсации суд учел тяжесть полученных травм, длительность лечения и нравственные страдания истца.