Сотрудники РНПК провели субботник на территории памятника советским летчикам

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») в рамках плана празднования 81 годовщины со Дня Победы провели субботник на территории памятника советским летчикам, погибшим в бою в 1941 году. Памятник-пирамидка, увенчанный красной звездой, не включен в официальный перечень воинских захоронений. Однако, есть исторические данные о летчиках, которые спасали от расстрела село Никуличи под Рязанью и первоначально были захоронены на месте будущего нефтезавода. Позже красноармейцы были перезахоронены. Нефтяники ежегодно накануне Дня Победы наводят порядок на территории памятного места.

В 2026 году нефтяники провели серию акций ко Дню Победы, направленную на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и патриотическое воспитание молодежи. В рамках международной акции «Диктант Победы» сотрудники РНПК написали диктант, за основу которого был взят фрагмент из книги, написанной журналистами о рязанцах, защищавших Брестскую крепость. В рамках международной акции «Сад памяти» вместе с представителями общественных организаций города озеленили сквер областного музыкального театра, высадив Аллею Славы. Совместно c областным музыкальным театром организовали концертную программу «Память, ставшая песней», гостями которой стали ветераны войны и труженики тыла, члены Совета ветеранов города, школьники. Молодые специалисты завода адресно поздравляют ветеранов и передают подарки от трудового коллектива. 9 мая на разных площадках нефтезавода будут подняты флаги Победы в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо.

