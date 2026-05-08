Рязанской УК назначили штраф за нарушение сроков ответа на запрос жителя

Госжилинспекция привлекла к административной ответственности управляющую компанию «Открытие» за нарушение сроков ответа на обращение жителя многоквартирного дома № 56 корп. 1 по улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба учреждения по Рязанской области. Компании назначили наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей по части 1 статьи 7.23.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

