Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
19°
Сбт, 09
13°
Вск, 10
10°
ЦБ USD 74.3 -0.32 09/05
ЦБ EUR 88.55 0.66 09/05
Нал. USD 76.57 / 76.50 08/05 18:20
Нал. EUR 91.51 / 91.70 08/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 191
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 280
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 555
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 659
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанские судебные приставы поздравили тружеников тыла с Днем Победы
В преддверии 81-й годовщины Победы сотрудники УФССП по Рязанской области навестили тружеников тыла, детей войны и бывших узников концлагерей, чтобы поздравить их с праздником и вручить подарки.

В преддверии 81-й годовщины Победы сотрудники УФССП по Рязанской области навестили тружеников тыла, детей войны и бывших узников концлагерей, чтобы поздравить их с праздником и вручить подарки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники отделения судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам поздравили Александру Ивановну Бастрычкину. Она родилась в 1933 году и во время войны помогала взрослым в поле, подвозила воду для полива табака и овощей, а также продолжала учиться в школе. Александра Ивановна награждена знаками «Труженик тыла» и юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Приставы Касимовского районного отделения навестили труженицу тыла Антонину Федоровну Петрунькину. Во время встречи гости пожелали ветерану здоровья, долгих лет жизни и мирного неба.

Сотрудники Пронского районного отделения поздравили Лидию Георгиевну Заруцкую, которая родилась в сентябре 1941 года. После войны женщина работала дояркой и поваром, вырастила троих детей.

Также сотрудники районного отделения по Скопинскому и Милославскому районам посетили Эдуарда Герасимовича Шабунова, который в детстве прошел через фашистский концлагерь.

Фото: УФССП России по Рязанской области.