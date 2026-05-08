Рязанские судебные приставы поздравили тружеников тыла с Днем Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы сотрудники УФССП по Рязанской области навестили тружеников тыла, детей войны и бывших узников концлагерей, чтобы поздравить их с праздником и вручить подарки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники отделения судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам поздравили Александру Ивановну Бастрычкину. Она родилась в 1933 году и во время войны помогала взрослым в поле, подвозила воду для полива табака и овощей, а также продолжала учиться в школе. Александра Ивановна награждена знаками «Труженик тыла» и юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

Приставы Касимовского районного отделения навестили труженицу тыла Антонину Федоровну Петрунькину. Во время встречи гости пожелали ветерану здоровья, долгих лет жизни и мирного неба.

Сотрудники Пронского районного отделения поздравили Лидию Георгиевну Заруцкую, которая родилась в сентябре 1941 года. После войны женщина работала дояркой и поваром, вырастила троих детей.

Также сотрудники районного отделения по Скопинскому и Милославскому районам посетили Эдуарда Герасимовича Шабунова, который в детстве прошел через фашистский концлагерь.

Фото: УФССП России по Рязанской области.