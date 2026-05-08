Рязанку осудят за кражу денег с карты, найденной на Центральном автовокзале

Инцидент произошел в марте 2026 года. Установлено, что 59-летняя обвиняемая в помещении Центрального автовокзала в Рязани нашла банковскую карту, принадлежащую жительнице Новомичуринска, и решила похитить деньги со счета. В течение дня злоумышленница совершала покупки в Рязани и селе Подвязье Рязанского округа. Всего потратила более 12 тысяч рублей. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). За преступление грозит до шести лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Рязанский райсуд.

Жительницу Рязанского округа осудят за кражу денег с банковской карты. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

