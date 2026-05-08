Рязанцы назвали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Жители Рязани выбрали самые любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Рейтинг составили сервис SuperJob и онлайн-кинотеатр KION по итогам открытого опроса.

Лидером стала картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики» — за нее проголосовали 17% респондентов. На втором месте оказался фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» с результатом 15%. Третью строчку заняла лента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», набравшая 12% голосов.

По 4% участников опроса назвали любимыми фильмами драму Элема Климова «Иди и смотри» и картину Владимира Рогового «Офицеры». Еще по 2% голосов получили «Семнадцать мгновений весны» и киноэпопея «Освобождение».

При этом 4% опрошенных заявили, что хороших фильмов о войне слишком много, чтобы выбрать только один. Еще 3% признались, что не смотрят военное кино.