Рязанцу присудили 700 тысяч после ДТП, но виновник подал на банкротство. Дело дошло до Верховного Суда

Авария случилась 22 июля 2023 года в Михайлове. Как указано в материалах дела, опубликованных в картотеке арбитражного суда, мотоциклист — виновник аварии — Леонид Королев купил мотоцикл «Хонда» в день ДТП и ехал на нем из Москвы в Волжский Волгоградской области. На трассе он нарушил ПДД на перекрестке и врезался в «Фольксваген Поло» Александра Сорокина. О ситуации РЗН. Инфо рассказал адвокат рязанца Дмитрий Ершов. Судя по фото с места аварии, которые предоставил Сорокин, его автомобиль получил серьезные повреждения — у машины был передний разбит бампер. Кроме того, авто улетело в кювет.

В суде мотоциклиста признали виновным, приняв во внимание нарушение им ПДД. При этом на момент аварии страховки ОСАГО у него не было. Сорокин подал иск о возмещении ущерба. Волжский городской суд Волгоградской области в решении от 10 сентября 2024 года взыскал с Королева 691 тысячу 911 рублей за ремонт пострадавшей машины, плюс расходы на эвакуатор, экспертизу и госпошлину. Всего — 723 тысячи 490 рублей.

Получить эти деньги не получилось. Уже в октябре 2024 года [спустя месяц после решения суда] Королев подал заявление о банкротстве. Единственным кредитором в деле оказался Сорокин. Рязанец возражал против списания долгов Королеву и суд встал на сторону потерпевшего. В определении указано, что мотоциклист, садясь за руль без ОСАГО, совершил «заведомо незаконное действие». По закону о банкротстве такие долги списывать нельзя.

Но апелляция и кассация отменили решения предыдущих судов.

В постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2025 года сказано, что сам факт отсутствия страховки в первые десять дней после покупки машины — не нарушение. Закон как раз дает этот срок на оформление полиса. А административный штраф за нарушение ПДД — еще не доказательство умысла.

Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 12 ноября 2025 года поддержал эту позицию, заключив, что «умысел либо грубая неосторожность в произошедшем ДТП не установлены».

Сорокин и его адвокат с позицией судов не согласились и дошли до Верховного Суда. Жалобу адвоката приняли к рассмотрению и передали в экономическую коллегию ВС. Заседание назначено на 1 июня 2026 года в Москве.