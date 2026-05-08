Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 190
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 279
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 553
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 653
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанцу присудили 700 тысяч после ДТП, но виновник подал на банкротство. Дело дошло до Верховного Суда
Авария случилась 22 июля 2023 года в Михайлове. Как указано в материалах дела, опубликованных в картотеке арбитражного суда, мотоциклист — виновник аварии — Леонид Королев купил мотоцикл «Хонда» в день ДТП и ехал на нем из Москвы в Волжский Волгоградской области. На трассе он нарушил ПДД на перекрестке и врезался в «Фольксваген Поло» Александра Сорокина. О ситуации РЗН. Инфо рассказал адвокат рязанца Дмитрий Ершов. Судя по фото с места аварии, которые предоставил Сорокин, его автомобиль получил серьезные повреждения — у машины был передний разбит бампер. Кроме того, авто улетело в кювет.

В суде мотоциклиста признали виновным, приняв во внимание нарушение им ПДД. При этом на момент аварии страховки ОСАГО у него не было. Сорокин подал иск о возмещении ущерба. Волжский городской суд Волгоградской области в решении от 10 сентября 2024 года взыскал с Королева 691 тысячу 911 рублей за ремонт пострадавшей машины, плюс расходы на эвакуатор, экспертизу и госпошлину. Всего — 723 тысячи 490 рублей.

Получить эти деньги не получилось. Уже в октябре 2024 года [спустя месяц после решения суда] Королев подал заявление о банкротстве. Единственным кредитором в деле оказался Сорокин. Рязанец возражал против списания долгов Королеву и суд встал на сторону потерпевшего. В определении указано, что мотоциклист, садясь за руль без ОСАГО, совершил «заведомо незаконное действие». По закону о банкротстве такие долги списывать нельзя.

Но апелляция и кассация отменили решения предыдущих судов.

В постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2025 года сказано, что сам факт отсутствия страховки в первые десять дней после покупки машины — не нарушение. Закон как раз дает этот срок на оформление полиса. А административный штраф за нарушение ПДД — еще не доказательство умысла.

Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 12 ноября 2025 года поддержал эту позицию, заключив, что «умысел либо грубая неосторожность в произошедшем ДТП не установлены».

Сорокин и его адвокат с позицией судов не согласились и дошли до Верховного Суда. Жалобу адвоката приняли к рассмотрению и передали в экономическую коллегию ВС. Заседание назначено на 1 июня 2026 года в Москве.