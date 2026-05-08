Рязанцев предупредили о сохранении угрозы беспилотной атаки
Рязанцев предупредили о сохранении угрозы беспилотной атаки. Об этом сообщает РСЧС. Сообщение пришло в 18:31. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили 8 мая в 13:05.
Ранее в этот же день БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области в период с 7.00 до 14.00 дежурные средства ПВО. Число перехваченных дронов не называется.