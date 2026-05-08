Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону. В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 8 мая местами на территории Рязанской области ожидается гроза с дождем, усиление западного ветра порывами 13-18 м/с. Также в отдельных районах может выпасть град.