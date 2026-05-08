Рязанцам напомнили, как правильно хранить скоропортящиеся продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Мясо, рыба, молочные продукты, полуфабрикаты, свежеотжатые соки и кремово-кондитерские изделия требуют особого внимания.

Температура в холодильнике не должна превышать +6 °C, скоропортящиеся продукты нельзя оставлять при комнатной температуре дольше чем на 2 часа, необходимо использовать герметичную упаковку, строго соблюдать сроки годности и условия хранения после вскрытия упаковки, а также правильно размещать товар на полках холодильника, помня о товарном соседстве.

В ведомстве предупредили, что нарушение сроков годности и условий хранения может стать причиной пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, поэтому рязанцам советуют не делать излишних запасов и внимательно следить за сроками годности продуктов.