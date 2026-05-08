Россиянам объяснили, почему за неработающий интернет cложно получить компенсацию

Об этом сообщил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Газетой.Ru». По словам эксперта, юридически и технически механизм компенсации еще не проработан. Пока не решены ключевые вопросы: кто именно должен платить, за какие случаи и как люди будут подтверждать отсутствие связи. Кусков отметил, что операторы при отключениях интернета не виноваты: если услуги ограничиваются по требованию государства, в том числе по соображениям безопасности, то технически оператор может быть готов предоставлять связь, но не имеет возможности этого сделать.

Россиянам объяснили, почему за неработающий интернет cложно получить компенсацию. Об этом сообщил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, юридически и технически механизм компенсации еще не проработан. Пока не решены ключевые вопросы: кто именно должен платить, за какие случаи и как люди будут подтверждать отсутствие связи.

Кусков отметил, что операторы при отключениях интернета не виноваты: если услуги ограничиваются по требованию государства, в том числе по соображениям безопасности, то технически оператор может быть готов предоставлять связь, но не имеет возможности этого сделать.

По мнению собеседника издания, нужно четко определить, что именно будет считаться отсутствием связи: неработающая базовая станция из-за технической проблемы или блокировка, которую обязаны выполнить по требованию органа власти.

«Отдельный вопрос — как оценивать ситуацию с „белыми списками“. Формально доступ к части сервисов может сохраняться, но человеку может быть нужен сайт или приложение, которых в этом списке нет», — добавил Кусков.

Он также заявил, что сейчас в некоторых регионах ограничения связи могут длиться до недели. Поэтому, как сказал аналитик, непонятно, как в таких случаях должен работать механизм компенсаций.