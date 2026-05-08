Россиян предупредили, что мошенники используют мини-приложения Telegram

Мошенники активно осваивают мини-приложения Telegram, переходя от простых ботов к более сложным «конструкторам» для реализации своих схем прямо внутри мессенджера. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Согласно информации, мошенники предлагают пакетные решения, которые включают готовых ботов, домены, шаблоны и механизмы слежки и автоматизации. Жертв привлекают обещаниями розыгрышей и пассивного дохода, демонстрируя фиктивные балансы и «рост прибыли в реальном времени». Когда жертва пытается вывести свои средства, ей предлагают внести депозит или привлечь новых участников.

Все взаимодействие происходит в привычном интерфейсе Telegram, что создает ложное чувство безопасности. Правоохранители отмечают, что мошенники используют популярные темы, такие как онлайн-казино, криптовалюты, инвестиции, AI-сервисы и стриминговые платформы, чтобы заманить пользователей.