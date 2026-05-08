Похороны в Рязанской области оказались одними из самых дешевых в ЦФО. Об этом сообщается в исследовании журналиста Ивана Голунова.

По его расчетам, средняя стоимость похорон в регионах Центрального федерального округа составила 69 948 рублей. Это почти на 10 тысяч рублей ниже чем средняя цена по России.

Дешевле всего ритуальные услуги обойдутся в Рязанской и Смоленской областях — 25 300 рублей и 22 328 рублей. Это одна из самых низких цен среди регионов всей России.

Дороже всего похороны обойдутся в Липецкой области (115,7 тысяч рублей), Подмосковье (110,3 тысяч рублей) и Москве (102,4 тысячи рублей).