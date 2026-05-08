Песков опроверг сообщения об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад

Ранее с подобным утверждением выступил немецкий журнал Spiegel. Песков отметил, что хотя количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено, ни у кого аккредитация не была отозвана. Он уточнил, что количество корреспондентов из России и других стран будет меньше, чем в прошлом году, что связано с изменением формата мероприятия: в этом году не будет военной техники из-за террористической угрозы со стороны Украины. Тем не менее, ограничения по получению видеосигнала для СМИ с парада не предусмотрены.

На параде, который пройдет по Красной площади в эту субботу, в составе пешей колонны будут участвовать военные из вузов и отдельных родов войск. Во время трансляции зрители смогут увидеть работу бойцов в зоне СВО, а также пролет самолетов пилотажных групп. Су-25 окрасит небо в цвета российского флага.