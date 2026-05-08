Пентагон опубликовал архивные материалы об НЛО

США начали публиковать обещанные президентом Дональдом Трампом материалы, связанные с неопознанными летающими объектами, пишет РИА Новости. На сайте Пентагона появились десятки фотографий, видеозаписей и текстовых документов, посвященных случаям наблюдения НЛО. В американском военном ведомстве уточнили, что опубликованные материалы относятся к нераскрытым случаям. В Пентагоне заявили, что власти пока не могут дать окончательное объяснение природе зафиксированных явлений.

Также в ведомстве сообщили, что новые документы планируют публиковать каждые несколько недель.

Ранее Дональд Трамп обещал раскрыть информацию о возможной внеземной жизни после заявлений бывшего президента США Барака Обамы об НЛО.

Фото: сайт Пентагона.