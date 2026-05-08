На ГРПЗ прошли мероприятия ко Дню Победы

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошли мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии праздника представители цехов и отделов ГРПЗ навестили бывших работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им поздравления с Днем Победы от имени генерального директора КРЭТ Александра Пана и генерального директора ГРПЗ Бориса Виноградова, а также передали цветы и подарки.

8 мая на заводских проходных звучали песни военных лет. Представители Молодежного центра раздавали всем работникам Георгиевские ленточки. Затем по многолетней традиции состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу ГРПЗ «Аллея Славы» с Огнем памяти. В мероприятии приняли участие руководство предприятия во главе с генеральным директором Борисом Виноградовым, представители трудового коллектива, первичной профсоюзной организации, Совета ветеранов, Молодежного центра, а также заводчане — участники боевых действий разных лет. Память погибших и уже ушедших защитников Родины почтили минутой молчания.

«День Победы — великий праздник, напоминающий о силе и доблести нашего народа. Бессмертный подвиг поколения Победителей, в числе которых и работники Рязанского приборного завода, живет в нашей памяти, объединяет и вдохновляет всех нас на доблестный труд и добрые дела, направленные на процветание Отечества. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, с доблестью, отвагой и несгибаемой волей отстоявшим свободу и независимость нашей Родины», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Активисты Молодежного центра возложили цветы к памятным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работавшие на предприятии Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.