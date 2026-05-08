На 10 улицах в Рязани аварийно отключили свет

Электричества нет по следующим улицам: Шевцовой; 1-й проезд Шевцовой; Добролюбова; 5-й проезд Добролюбова; 6-й проезд Добролюбова; Громовой; Дорожной; Лесной; 1-й Лесной проезд; Тюленина. Бригады РГРЭС осуществляют ремонт. Работы проведут до полного восстановления.