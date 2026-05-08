МВД: россиян начали обманывать фейковыми сайтами садовых магазинов

С началом дачного сезона мошенники активизировались, создавая фальшивые сайты известных садовых магазинов. Об этом сообщает МВД, передает РИА Новости. По информации ведомства, злоумышленники полностью копируют оформление, ассортимент и логотипы популярных дачных магазинов, привлекая покупателей заманчивыми низкими ценами. Однако, после внесения полной предоплаты, мошенники исчезают, оставляя клиентов без заказанных товаров. МВД настоятельно рекомендует пользователям проверять адреса сайтов, критически относиться к слишком выгодным предложениям и оплачивать товары только после их получения.