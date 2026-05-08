Мошенники начали собирать деньги на якобы подарки ветеранам к 9 Мая

Мошенники начали использовать предлог благотворительных сборов для обмана граждан, собирая деньги на «подарки ветеранам» и «украшение памятников», которые затем присваивают себе. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков, член Ассоциации юристов России, передает РИА Новости. Он отметил, что такие схемы становятся особенно активными в преддверии праздничных дат. Кроме того, юрист Алина Шляпина добавила, что мошенники также действуют под видом сотрудников администраций, звоня пожилым людям и сообщая о вручении памятных медалей. В результате они воруют личные данные граждан. Эксперты призывают быть внимательными и проверять информацию перед тем, как делать пожертвования.

Мошенники начали использовать предлог благотворительных сборов для обмана граждан, собирая деньги на «подарки ветеранам» и «украшение памятников», которые затем присваивают себе. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков, член Ассоциации юристов России, передает РИА Новости.

Он отметил, что такие схемы становятся особенно активными в преддверии праздничных дат.

Кроме того, юрист Алина Шляпина добавила, что мошенники также действуют под видом сотрудников администраций, звоня пожилым людям и сообщая о вручении памятных медалей. В результате они воруют личные данные граждан.

Эксперты призывают быть внимательными и проверять информацию перед тем, как делать пожертвования.