Мошенники начали собирать деньги на якобы подарки ветеранам к 9 Мая
Мошенники начали использовать предлог благотворительных сборов для обмана граждан, собирая деньги на «подарки ветеранам» и «украшение памятников», которые затем присваивают себе. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков, член Ассоциации юристов России, передает РИА Новости. Он отметил, что такие схемы становятся особенно активными в преддверии праздничных дат. Кроме того, юрист Алина Шляпина добавила, что мошенники также действуют под видом сотрудников администраций, звоня пожилым людям и сообщая о вручении памятных медалей. В результате они воруют личные данные граждан. Эксперты призывают быть внимательными и проверять информацию перед тем, как делать пожертвования.
Мошенники начали использовать предлог благотворительных сборов для обмана граждан, собирая деньги на «подарки ветеранам» и «украшение памятников», которые затем присваивают себе. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков, член Ассоциации юристов России, передает РИА Новости.
Он отметил, что такие схемы становятся особенно активными в преддверии праздничных дат.
Кроме того, юрист Алина Шляпина добавила, что мошенники также действуют под видом сотрудников администраций, звоня пожилым людям и сообщая о вручении памятных медалей. В результате они воруют личные данные граждан.
Эксперты призывают быть внимательными и проверять информацию перед тем, как делать пожертвования.