Минпросвещения рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ

Минпросвещения России, Рособрнадзор и Профсоюз работников народного образования и науки РФ рекомендуют дополнительно оплачивать участие учителей в проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ). Об этом пишет ТАСС.

В соответствии с рекомендациями, размер выплат будет устанавливаться региональными властями.

Согласно документу, условия привлечения педагогов к участию в ГИА с обеспечением выплаты компенсации должны быть предусмотрены в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. В трудовом договоре должны быть указаны виды и содержание работ, сроки и требования, а также размер и порядок оплаты выполненных работ.

Также сообщается, что учителя, привлеченные к проведению ГИА, будут освобождены от основной работы на время выполнения этих обязанностей. Участие педагогов в пробных экзаменах не является частью их основных обязанностей и может осуществляться только с их письменного согласия и после определения условий.