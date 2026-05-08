Кинолог посоветовал защищать собак от клещей комплексно

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что главный способ защиты собак от клещей — комплексный подход. Об этом сообщило издание «Известия».

По его словам, к основным средствам он отнес таблетки (паразит гибнет при укусе через кровь) и капли на холку (действуют через кожное сало).

Вспомогательными мерами он назвал зооспреи с временным отпугивающим эффектом, которые стоит применять только перед походом в лес, а также ошейники, но они малоэффективны.

Кинолог отметил, что вакцина от пироплазмоза не предотвращает укусы, а лишь снижает риск смертельного исхода и не отменяет основную обработку. Ни одно средство не даёт полной гарантии, поэтому Голубев посоветовал после прогулок осматривать питомца, избегать опасных мест и иметь дома крючок для удаления клеща.

Он предупредил, что изменение цвета мочи у собаки — признак пироплазмоза, при котором промедление смертельно опасно, и призвал срочно обращаться к ветеринару.