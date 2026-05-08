Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
19°
Сбт, 09
14°
Вск, 10
10°
ЦБ USD 74.3 -0.32 09/05
ЦБ EUR 88.55 0.66 09/05
Нал. USD 76.57 / 76.30 08/05 18:20
Нал. EUR 91.51 / 91.70 08/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 212
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 299
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 576
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Известия»: ремонт Lada и Porsche по ОСАГО обойдется по одинаковому тарифу
Ремонт автомобилей Lada и Porsche с одинаковыми повреждениями по ОСАГО оплачивается по одной стоимости нормо-часа. Это выяснили «Известия» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Согласно официальным ценовым справочникам, на основании которых рассчитываются выплаты по «автогражданке», в Москве по состоянию на 4 мая 2026 года нормо-час ремонта для ряда марок составляет около 900 рублей. Эта же ставка применяется как для Lada, так и для Porsche, а также для Land Rover, Infiniti, Haval, Cadillac и других моделей.

Ремонт автомобилей Lada и Porsche с одинаковыми повреждениями по ОСАГО оплачивается по одной стоимости нормо-часа. Это выяснили «Известия» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Согласно официальным ценовым справочникам, на основании которых рассчитываются выплаты по «автогражданке», в Москве по состоянию на 4 мая 2026 года нормо-час ремонта для ряда марок составляет около 900 рублей. Эта же ставка применяется как для Lada, так и для Porsche, а также для Land Rover, Infiniti, Haval, Cadillac и других моделей.

При этом отмечается, что немного ниже оценены работы для отдельных брендов: от 750 до 860 рублей за нормо-час у «Волги», Peugeot, «УАЗ», Hyundai и ряда китайских и российских марок.

Дороже всего, согласно справочникам, обходится ремонт автомобилей премиум-сегмента: Mazda — 960 рублей, Toyota — 980 рублей, а BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus — 1000 рублей за нормо-час.

Отдельно подчеркивается, что расценки на ремонт китайских автомобилей в ряде случаев выше, чем у некоторых европейских и корейских марок.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что справочники формируются по единой методике ЦБ РФ и основаны на данных страховщиков и автосервисов. При этом эксперты отмечают, что официальные тарифы ОСАГО могут отличаться от реальной стоимости кузовного ремонта на рынке.