«Известия»: ремонт Lada и Porsche по ОСАГО обойдется по одинаковому тарифу

Ремонт автомобилей Lada и Porsche с одинаковыми повреждениями по ОСАГО оплачивается по одной стоимости нормо-часа. Это выяснили «Известия» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Согласно официальным ценовым справочникам, на основании которых рассчитываются выплаты по «автогражданке», в Москве по состоянию на 4 мая 2026 года нормо-час ремонта для ряда марок составляет около 900 рублей. Эта же ставка применяется как для Lada, так и для Porsche, а также для Land Rover, Infiniti, Haval, Cadillac и других моделей.

При этом отмечается, что немного ниже оценены работы для отдельных брендов: от 750 до 860 рублей за нормо-час у «Волги», Peugeot, «УАЗ», Hyundai и ряда китайских и российских марок.

Дороже всего, согласно справочникам, обходится ремонт автомобилей премиум-сегмента: Mazda — 960 рублей, Toyota — 980 рублей, а BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus — 1000 рублей за нормо-час.

Отдельно подчеркивается, что расценки на ремонт китайских автомобилей в ряде случаев выше, чем у некоторых европейских и корейских марок.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что справочники формируются по единой методике ЦБ РФ и основаны на данных страховщиков и автосервисов. При этом эксперты отмечают, что официальные тарифы ОСАГО могут отличаться от реальной стоимости кузовного ремонта на рынке.