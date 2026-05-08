Financial Times: ЕС готовится к потенциальным переговорам с Россией по поводу конфликта на Украине

Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта в беседе с Financial Times, материал цитирует ТАСС. «Я веду переговоры с лидерами 27 стран, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и обозначить, что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент», — заявил Кошта.

