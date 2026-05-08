Еврокомиссия могет ужесточить визовые ограничения для россиян из-за угроз безопасности

Еврокомиссия рассматривает возможность введения новых визовых ограничений для граждан России из-за «рисков безопасности». Об этом сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости. Ламмерт отметил, что количество виз, выданных россиянам, сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч. Он также подчеркнул, что возможное введение целенаправленных ограничительных визовых мер будет обсуждено в консультации с государствами-членами ЕС с целью дальнейшего устранения рисков для безопасности. Напомним, что в ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила визовые правила для граждан России, сделав невозможным получение многократных виз.

В настоящее время россияне могут рассчитывать в основном на однократные визы, за исключением некоторых гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство стран ЕС.