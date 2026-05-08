Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

ДТП произошло днем 7 мая на 295-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. 67-летний житель Путятинского района за рулем «Рено Сандеро» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением 50-летнего рязанца. Пострадали водитель автомобиля «Рено Сандеро» и его 80-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля ВАЗ-21093 и его 16-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

