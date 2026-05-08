ЦБ сообщил о снижении числа россиян с кредитами

Во втором полугодии 2025 года в России сократилось количество граждан, имеющих кредиты и микрозаймы. Об этом говорится в материалах Банка России «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования». По данным регулятора, сильнее всего уменьшилось число заемщиков, имеющих только банковские кредиты: на 900 тысяч человек за полгода. Количество россиян с микрозаймами также снизилось на 200 тысяч человек, или на 2%.

При этом совокупная задолженность граждан, имеющих хотя бы один микрозаем, осталась стабильной и составила 5,9 трлн рублей.

Также ЦБ отметил снижение числа заемщиков с тремя и более кредитами. За полгода их стало меньше на 600 тысяч человек — до 11,3 млн. Общая задолженность этой категории сократилась на 300 млрд рублей, или на 1,6%.