Аркадий Фомин: отрадно, что такие люди — мужественные, волевые, состоявшиеся в профессии — входят в состав депутатского корпуса Рязанской областной Думы

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с депутатом, действующим участником специальной военной операции Иваном Юдиным. Речь шла о системе поддержки бойцов и их близких, обстановке на передовой, а также патриотическом воспитании молодежи.

Иван Юдин — продолжатель медицинской династии. Окончил Рязанский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Прошел профессиональный путь от фельдшера до главного врача больницы. Кандидат медицинских наук. В 2022 году добровольно пришел в военкомат и отправился в зону СВО, где возглавил медицинскую службу войсковой части. Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, медалью «За отвагу», медалью «За спасение погибавших». В сентябре прошлого года был избран депутатом регионального парламента VIII созыва по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

Приветствуя защитника Отечества, Аркадий Фомин поблагодарил парламентария за мужество и отметил включенность Ивана Юдина в работу законодательного собрания:

— Даже во время службы Вы находите время и возможность принять участие в заседаниях комитета. В этом, конечно, помогают современные технологии, например, видео-конференц-связь. Находясь в отпуске, Вы полностью посвящаете себя депутатской деятельности: проводите личные приемы, участвуете в различных мероприятиях в своем избирательном округе, активно включаетесь в обсуждение важных для жизни региона законов на пленарных заседаниях Думы, — отметил Аркадий Фомин. — Отрадно, что такие люди — мужественные, волевые, состоявшиеся в профессии — входят в состав депутатского корпуса Рязанской областной Думы и являются примером доблестного служения Родине на передовой и в мирной жизни.

Иван Юдин выразил признательность председателю областной Думы и в его лице всем депутатам регионального парламента за гуманитарную помощь, которая оказывается солдатам и офицерам с первых дней специальной военной операции. За минувшие годы на передовую были доставлены тонны необходимых грузов: беспилотники, средства связи, приборы ночного видения, окопные свечи, предметы первой необходимости, медикаменты и многое другое.

— Ваша поддержка, поддержка губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова очень важна и нужна. Вы прекрасно знаете, что сейчас театр боевых действий сильно изменился. Его нельзя сравнить с прошлыми годами. То, что происходит сейчас, в 2026 году, это, по сути, колоссальнейшее противостояние дронов. И ваша помощь позволяет нашему полку оставаться боеготовым к выполнению всех поставленных командованием задач, — подчеркнул Иван Юдин.

Аркадий Фомин сообщил, что в настоящее время по запросам войсковых частей в регионе формируется очередной гуманитарный конвой. Активное участие в сборе всего необходимого принимают органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации, а также неравнодушные жители области.

В ходе беседы парламентарии уделили внимание вопросам патриотического воспитания молодого поколения. Спикер законодательного собрания призвал Ивана Юдина и всех депутатов принять самое активное участие в мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— У нас сложилась добрая традиция по наставлению нашего командира полка. Все военнослужащие, которые приходят в отпуск, и в Рязани, и в муниципалитетах первым делом посещают свои родные школы, проводят уроки мужества, встречаются со школьниками. Наши солдаты и офицеры охотно этим занимаются, — рассказал депутат Иван Юдин.

Представители депутатского корпуса также обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, которые разработаны на региональном уровне, а также механизмы их совершенствования. Парламентарии подчеркнули, что в Рязанской области выстроена комплексная система всесторонней помощи защитникам Отечества. Военнослужащие получают особый статус и пользуются соответствующими правами и льготами.