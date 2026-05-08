Аркадий Фомин: Отрадно, что такие люди — мужественные, волевые, состоявшиеся в профессии — входят в состав депутатского корпуса Рязанской областной Дум
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с депутатом, действующим участником специальной военной операции Иваном Юдиным. Речь шла о системе поддержки бойцов и их близких, обстановке на передовой, а также патриотическом воспитании молодежи.
Иван Юдин — продолжатель медицинской династии. Окончил Рязанский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Прошел профессиональный путь от фельдшера до главного врача больницы. Кандидат медицинских наук. В 2022 году добровольно пришел в военкомат и отправился в зону СВО, где возглавил медицинскую службу войсковой части. Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, медалью «За отвагу», медалью «За спасение погибавших». В сентябре прошлого года был избран депутатом регионального парламента VIII созыва по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».
Приветствуя защитника Отечества, Аркадий Фомин поблагодарил парламентария за мужество и отметил включенность Ивана Юдина в работу законодательного собрания:
— Даже во время службы Вы находите время и возможность принять участие в заседаниях комитета. В этом, конечно, помогают современные технологии, например, видео-конференц-связь. Находясь в отпуске, Вы полностью посвящаете себя депутатской деятельности: проводите личные приемы, участвуете в различных мероприятиях в своем избирательном округе, активно включаетесь в обсуждение важных для жизни региона законов на пленарных заседаниях Думы, — отметил Аркадий Фомин. — Отрадно, что такие люди — мужественные, волевые, состоявшиеся в профессии — входят в состав депутатского корпуса Рязанской областной Думы и являются примером доблестного служения Родине на передовой и в мирной жизни.
Иван Юдин выразил признательность председателю областной Думы и в его лице всем депутатам регионального парламента за гуманитарную помощь, которая оказывается солдатам и офицерам с первых дней специальной военной операции. За минувшие годы на передовую были доставлены тонны необходимых грузов: беспилотники, средства связи, приборы ночного видения, окопные свечи, предметы первой необходимости, медикаменты и многое другое.
— Ваша поддержка, поддержка губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова очень важна и нужна. Вы прекрасно знаете, что сейчас театр боевых действий сильно изменился. Его нельзя сравнить с прошлыми годами. То, что происходит сейчас, в 2026 году, это, по сути, колоссальнейшее противостояние дронов. И ваша помощь позволяет нашему полку оставаться боеготовым к выполнению всех поставленных командованием задач, — подчеркнул Иван Юдин.
Аркадий Фомин сообщил, что в настоящее время по запросам войсковых частей в регионе формируется очередной гуманитарный конвой. Активное участие в сборе всего необходимого принимают органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации, а также неравнодушные жители области.
В ходе беседы парламентарии уделили внимание вопросам патриотического воспитания молодого поколения. Спикер законодательного собрания призвал Ивана Юдина и всех депутатов принять самое активное участие в мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— У нас сложилась добрая традиция по наставлению нашего командира полка. Все военнослужащие, которые приходят в отпуск, и в Рязани, и в муниципалитетах первым делом посещают свои родные школы, проводят уроки мужества, встречаются со школьниками. Наши солдаты и офицеры охотно этим занимаются, — рассказал депутат Иван Юдин.
Представители депутатского корпуса также обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, которые разработаны на региональном уровне, а также механизмы их совершенствования. Парламентарии подчеркнули, что в Рязанской области выстроена комплексная система всесторонней помощи защитникам Отечества. Военнослужащие получают особый статус и пользуются соответствующими правами и льготами.
Для заключения контракта с Минобороны России нужно обратиться в пункт отбора (г. Рязань, ул. Каширина, д.1) или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту. рф или через электронный сервис на портале «Госуслуги». По вопросам прохождения военной службы по контракту работает горячая линия 117. Интересующую информацию также можно получить по телефонам: