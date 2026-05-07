Житель Рязанской области помог мошенникам вывести 500 тысяч и получил срок

В селе Троицкое Сараевского округа 20-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за помощь мошенникам в выводе украденных средств. Об этом пишет ИД «Пресса». Известно, что молодой человек предоставил свою банковскую карту для перевода денег, полученных преступным путем. В результате его действий было переведено около 500 тысяч рублей, за что он получил лишь шесть тысяч рублей. Сотрудники следственного отдела сараевской полиции выяснили, что мужчина вступил в сговор с мошенниками и стал дроппером, переводя средства на другую карту. Ранее он уже имел судимость за кражу. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 187 части 4 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В селе Троицкое Сараевского округа 20-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за помощь мошенникам в выводе украденных средств. Об этом пишет ИД «Пресса».

Известно, что молодой человек предоставил свою банковскую карту для перевода денег, полученных преступным путем. В результате его действий было переведено около 500 тысяч рублей, за что он получил лишь шесть тысяч рублей.

Сотрудники следственного отдела сараевской полиции выяснили, что мужчина вступил в сговор с мошенниками и стал дроппером, переводя средства на другую карту. Ранее он уже имел судимость за кражу.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 187 части 4 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.