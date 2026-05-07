ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Санкт-Петербурге

По данным Минобороны, в ночь на 7 мая военные обнаружили шесть дронов в воздушном пространстве Латвии. Пять из них пропали в районе города Резекне, шестой вошел в российское воздушное пространство и был сбит. Помимо украинских дронов, над Латвией заметили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

