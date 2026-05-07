В Тверской области после атаки дронов эвакуировали 350 человек

После атаки беспилотников на Ржев в Тверской области из поврежденных жилых домов эвакуировали 350 человек, в том числе 60 детей. По данным губернатора Тверской области Виталия Королева, пострадавших в результате атаки нет. Он уточнил, что люди были оперативно выведены из зданий, для них организованы пункты временного размещения, часть жителей разместилась у родственников.

Повреждения получили три пятиэтажных дома: в одном пострадала плита кровельного перекрытия, в двух других выбиты окна, повреждены балконы и внутренние перегородки.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что район был оцеплен, движение транспорта ограничено. РИА Новости уточняют, что спасатели и специалисты проверяют конструкции зданий и инженерные сети, включая газо- и электроснабжение.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС, полиции и коммунальных служб. Обследование домов планируется продолжить в светлое время суток, после чего будет принято решение о возвращении жителей.

Фото: соцсети Виталия Королева.