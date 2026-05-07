В Тверской области нашли тело пропавшего юноши, его мать скончалась от стресса
В Тверской области пропал 16-летний подросток Максим. Об этом сообщили в соцсетях. Поиски юноши начались в конце апреля и продолжались три дня с участием волонтеров, полиции, кинологов и сотрудников МЧС. Максима отыскать не удалось. Известно, что на третий день поисков его мама скончалась от инфаркта, вызванного сильными переживаниями за сына. Спустя шесть дней, 5 мая, тело подростка нашли в местном водоеме. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
