В Тверской области нашли тело пропавшего юноши, его мать скончалась от стресса

В Тверской области пропал 16-летний подросток Максим. Об этом сообщили в соцсетях. Поиски юноши начались в конце апреля и продолжались три дня с участием волонтеров, полиции, кинологов и сотрудников МЧС. Максима отыскать не удалось. Известно, что на третий день поисков его мама скончалась от инфаркта, вызванного сильными переживаниями за сына. Спустя шесть дней, 5 мая, тело подростка нашли в местном водоеме. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

