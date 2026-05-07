В Солотче отключали электричество

В 12:33 7 мая из-за повреждения кабельной линии отключали свет по следующим улицам в Солотче: Вольная, Первомайская, Солотчинское шоссе, Школьная, Лесная, Почтовая, Владимирская, Песчаная, Сосновая, Мещерская, Санаторий. В 15:10 бригада восстановила подачу электричества.