В Рыбновском округе ремонтируют тротуары и остановки

На 28-километровом участке дороги от Пального до Большого Жоково (через Сливково и Пионерский) продолжается капремонт. Специалисты ремонтируют тротуары и остановочные пункты. Далее выполнят укладку верхнего слоя проезжей части и нанесут разметку. Завершить работы планируют осенью 2026 года. Дорога важна для школьных автобусов, туристов к полю Вожской битвы и местных жителей.

