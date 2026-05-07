В Рязанской области прокуратура нашла незаконную свалку в Сапожке

Жители Сапожка пожаловались в прокуратуру на мусор за улицей Пушкарской. Проверка подтвердила: там расположена несанкционированная свалка из древесных отходов и бытового мусора. Главе администрации внесено представление, нарушения устраняют.