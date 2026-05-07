В Рязанской области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

В Рязанской области сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР «Коловрат» Росгвардии пресекли попытку сбыта оптовой партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативную информацию о поставке запрещенных веществ в область получили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. По данным ведомства, участники преступной группы, действующей через теневой интернет-магазин, готовили сбыт наркотиков в регионе.

В Рыбновском районе полицейские остановили автомобиль, направлявшийся в Рязань. За рулем находился 43-летний житель Нижегородской области, которого задержали на месте.

По имеющимся данным, он был работником одного из региональных предприятий. Мужчина нашел в интернете предложение о работе курьером. По указанию куратора он приехал в Московскую область, выкопал партию наркотиков и отправился в Рязань, чтобы спрятать «товар». Но криминальный план вовремя пресекли полицейские.

Экспертиза показала, что было изъято 138 граммов производного N-метилэфедрона, 45 граммов мефедрона, 14 граммов гексагидроканнабинола и 9 граммов марихуаны — всего более 206 граммов наркотиков.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.