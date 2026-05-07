В Рязанской области потушили крупный пожар в поле

Инцидент произошел днем 6 мая на улице Маяковского в Кораблине. Горела трава в поле. Огонь охватил 1,5 га, его тушили пять пожарных и две машины. Отмечается, что из-за особенностей местности к объятой огнем площади не везде можно было подъехать, поэтому пришлось использовать ранцевые огнетушители, которые заправляли из машин. Огонь быстро распространялся и прошел еще почти гектар. Под угрозой оказались постройки расположенного рядом дачного кооператива. Однако пламя удалось потушить.

