В Рязани женщина едва не умерла на остановке. Об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что 40-летняя рязанка почувствовала себя плохо, когда выходила из магазина, но не придала значения онемению и слабости в руке при спуске по лестнице. Затем женщина почувствовала резкое жжение в груди и с трудом дошла до остановки, чтобы присесть. Прохожий вызвал на место скорую. Врачи предварительно диагностировали инфаркт миокарда.

Пациентку доставили в ОКБ, диагноз подтвердился, женщину готовили к стентированию.

«Стентирование — это хирургическая процедура, при которой в суженный или заблокированный сосуд устанавливают специальный каркас — стент. Стент — это маленькая металлическая пружинка или трубочка из сетки. Ее сжимают, доставляют к месту закупорки через прокол в артерии. Обычно это делают на ноге или руке под контролем рентгена, а затем расправляют. Стент раздвигает стенки сосуда и восстанавливает нормальный кровоток» — рассказал заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

В удовлетворительном состоянии выписали под наблюдение по месту жительства.