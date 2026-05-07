В Рязани столкнулись электровелосипед и электросамокат, есть пострадавший

В Рязани столкнулись электровелосипед и электросамокат «Заксборд». Об этом пишет УМВД по региону в соцсетях. Отмечается, что ДТП произошло 6 мая, примерно в 13:15, вблизи дома № 36 по улице Новоселов. В результате аварии водителя электросамоката, 29-летнего рязанца, с травмами госпитализировали. В данный момент по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

