В Рязани сотни выпускников радиоуниверситета отметили День радио

7 мая двор Рязанского государственного радиотехнического университета ожил, сотни выпускников разных лет вернулись сюда, чтобы отметить День радио. Журналист РЗН. Инфо побывала на празднике у памятника Александру Попову. День выдался по-летнему жарким, поэтому большая часть собравшихся искала тень под деревьями. Чтобы попасть внутрь, нужно было показать паспорт и получить цветной браслет — временный пропуск на территорию вуза. Внутри, на втором этаже, гостей ждал большой праздничный баннер, здесь можно было оставить автограф, указать группу и год выпуска.

7 мая двор Рязанского государственного радиотехнического университета ожил, сотни выпускников разных лет вернулись сюда, чтобы отметить День радио. Журналист РЗН. Инфо побывала на празднике у памятника Александру Попову.

День выдался по-летнему жарким, поэтому большая часть собравшихся искала тень под деревьями.

Чтобы попасть внутрь, нужно было показать паспорт и получить цветной браслет — временный пропуск на территорию вуза. Внутри, на втором этаже, гостей ждал большой праздничный баннер, здесь можно было оставить автограф, указать группу и год выпуска.

В этом году приехали в основном выпускники «со стажем». Регистрировались те, кто оканчивал университет в 80-е, а некоторые — еще в 70-е.